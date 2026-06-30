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Стевандић: Могућа посебна сједница НСРС на захтјев Цвијановићеве

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:04

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да би прије редовне сједнице парламента, која је заказана за 7. јул, могла да буде одржана посебна сједница на захтјев српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.

Стевандић је навео да је информисан о прегласавању у Предсједништву БиХ када је ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.

"Ријеч је о покушају да се поставе странци у Комисију за очување националних споменика, што је вануставно, ван Дејтона. Драго ми је што су нам приредили могућност да виде опет како Народна скупштина Републике Српске ставља ван снаге одлуке које Предсједништво БиХ доноси прегласавањем", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.

Он је додао да очекује захтјев Цвијановићеве како би се могла заказати посебна сједница Народне скупштине Републике Српске.

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, коју је јуче прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

Цвијановић је рекла да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.

(СРНА)

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Тагови :

Ненад Стевандић

Жељка Цвијановић

нсрс

сједница

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