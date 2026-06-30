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Додик: Наш мотив је Република Српска, настављамо њен развој

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:43

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је Република Српска мотив владајуће коалиције, Република којој су поставили стабилне и сигурне темеље, али и за коју ће наставити да раде с циљем још већег развоја и просперитета.

"Наше политике су усаглашене, сви заједно доприносимо развоју, ономе што значи снажну и јаку Републику Српску", рекао је Додик након састанка предсједника странака владајуће коалиције.

Он је додао да је Република Српска у тешким временима ојачала свој суверенитет, што би мало ко успио.

"Показали смо да можемо да се одбранимо паметним и сигурним политикама. У нашем поимању Република Српска значи све, значи граница коју треба да бранимо, значи суверенитет који желимо да ојачамо", истакао је Додик.

Он је поручио да ће настављати да чувају мир и стабилност, да је владајућа коалиција јединствена о свим питањима.

Додик је нагласио да се Република Српска интензивно развија и да се у њој тренутно одвијају инвестиције укупне вриједности 6,5 милијарди КМ.

"Изградићемо још ауто-путева, болница, модернизацију домова здравља и осталог", навео је Додик.

Срна

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Милорад Додик

Република Српска

СНСД

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