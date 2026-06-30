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Састанак странака владајуће коалиције

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:08

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Састанак владајуће коалиције
Фото: ATV

Састанак предсједника странака владајуће коалиције у Републици Српској почео је у Бањалуци.

Састанку, који се одржава у просторијама Секретаријата СНСД-а, присуствују предсједници СНСД-а Милорад Додик, Социјалистичке партије Петар Ђокић, Уједињене Српске Ненад Стевандић.

На састанку су и лидери Социјалистичке партије Српске Горан Селак, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, Народне партије Српске Дарко Бањац и ДНС-а Ненад Нешић.

Присутни су и високи функционери СНСД-а Жељка Цвијановић и Саво Минић.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

владајућа коалиција

Ненад Стевандић

Жељка Цвијановић

Горан Селак

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