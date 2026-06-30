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Због урушавања зграде ухапшено пет особа: Очевици описали језив призор

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 15:05

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Спасиоци претражују рушевине зграде која се срушила у насељу Петралона у центру Атине, у уторак, 30. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Petros Giannakouris

Након што се урушила петоспратна зграда у Атини, ухапшено је пет особа, јавили су грчки медији.

Велика акција потраге и спасавања у току је у Атини након што се данас око 13.30 часова урушила четвороспратна стамбена зграда у насељу Петралона, у Улици Алкменис 22.

"Видио сам како се цијела стамбена зграда урушила пред мојим очима као картонска кутија", рекао је очевидац.

Зграда је имала седам станова, а спасилачке екипе претражују рушевине због могућности да има затрпаних особа.

Према првим информацијама, урушавање се догодило током извођења радова на сусједној згради.

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Приведено је пет особа, међу којима су власник, извођач радова и инжењер са сусједног градилишта.

На мјесту догађаја интервенишу јаке снаге Ватрогасне службе и Прве специјалне јединице за катастрофе (Е.М.А.К.) са два посебно обучена пса за потрагу и спасавање. Наређено је и да сусједне јединице Е.М.А.К. буду у стању појачане приправности како би пружиле помоћ уколико буде потребно.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

срушила се зграда

Ватрогасци

спасавање

хапшење

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