Због урушавања зграде ухапшено пет особа: Очевици описали језив призор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након што се урушила петоспратна зграда у Атини, ухапшено је пет особа, јавили су грчки медији.
Велика акција потраге и спасавања у току је у Атини након што се данас око 13.30 часова урушила четвороспратна стамбена зграда у насељу Петралона, у Улици Алкменис 22.
"Видио сам како се цијела стамбена зграда урушила пред мојим очима као картонска кутија", рекао је очевидац.
Зграда је имала седам станова, а спасилачке екипе претражују рушевине због могућности да има затрпаних особа.
Према првим информацијама, урушавање се догодило током извођења радова на сусједној згради.
Свијет
Грчка: Срушила се зграда, четворо завршило испод рушевина
Приведено је пет особа, међу којима су власник, извођач радова и инжењер са сусједног градилишта.
На мјесту догађаја интервенишу јаке снаге Ватрогасне службе и Прве специјалне јединице за катастрофе (Е.М.А.К.) са два посебно обучена пса за потрагу и спасавање. Наређено је и да сусједне јединице Е.М.А.К. буду у стању појачане приправности како би пружиле помоћ уколико буде потребно.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
16
27
16
19
16
18
16
14
16
12
Тренутно на програму