Скоро 59.000 зграда уништено или оштећено у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 58.870 зграда уништено је или оштећено у земљотресима у Венецуели, показали су подаци америчке Националне ваздухопловне и свемирске администрације /Наса/, након анализирања сателитских снимака.
Из Насе су нагласили да је процјена штете и даље прелиминарна, те да је заснована на визуелној анализи промјена на површини.
TAСС наглашава да подаци тек треба да буду потврђени посјетама угроженим подручјима.
Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодили су се у Венецуели у сриједу, 24. јуна. Према најновијим подацима, у земљотресима је погинуло 1.719 људи, преноси Срна
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