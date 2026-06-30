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Скоро 59.000 зграда уништено или оштећено у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:00

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порушене зграде у Венецуели 2026.
Фото: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Најмање 58.870 зграда уништено је или оштећено у земљотресима у Венецуели, показали су подаци америчке Националне ваздухопловне и свемирске администрације /Наса/, након анализирања сателитских снимака.

Из Насе су нагласили да је процјена штете и даље прелиминарна, те да је заснована на визуелној анализи промјена на површини.

TAСС наглашава да подаци тек треба да буду потврђени посјетама угроженим подручјима.

Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодили су се у Венецуели у сриједу, 24. јуна. Према најновијим подацима, у земљотресима је погинуло 1.719 људи, преноси Срна

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Тагови :

Земљотрес Венецуела

урушавање зграде

потрес

Рихтерова скала

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