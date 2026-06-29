Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

Аутор:АТВ редакција
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Мајка која је извучена из рушевина своје уништене куће у Венецуели са својом 18-дневно старом бебом испричала је за BBC како јој је син помогао да преживи разорни земљотрес.
Дајана Патино је рекла да јој је син Хуан Давид дао „мотивацију да остане будна и смирена“. „Док год је био жив, знала сам да ћу преживјети. С времена на вријеме бих му додирнула нос да провјерим да ли још дише“, рекла је.
Снимак спасавања постао је виралан, а мали Хуан Давид постао је симбол наде у Венецуели, коју су погодила два снажна земљотреса у којима је погинуло најмање 1.450 људи. Десетине хиљада људи се и даље воде као нестали у ономе што је привремени предсједник описао као „најбруталнију природну катастрофу“ у историји земље.
Потрага за преживјелима се наставља, али наде да ће се пронаћи још људи блиједе из дана у дан. У клиници у главном граду Каракасу, Дајана је описала драматичне сате које је провела под рушевинама, држећи сина и молећи се да буду спасени.
Прала је судове у свом стану на осмом спрату у приобалном региону Ла Гваира када се догодио земљотрес. Одмах је потрчала до сина, мислећи да је у питању „благи потрес“.
„Осјећала сам се као да летим. Послије тога, осјећала сам се као да тонем у воду и земљу, а онда сам пала у јаму гдје сам била заробљена. Не знам како нисам испустила бебу јер сам се осјећала као да летим. Била сам прикована намјештајем“, рекла је.
#Internacional || 🇻🇪 En medio de la tragedia, también hay esperanza— CB Televisión (@cb_television) June 27, 2026
Un bebé de apenas 18 días de nacido fue rescatado con vida en Playa Grande, La Guaira, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. #CBTelevisión pic.twitter.com/w2QFCEcw6I
У паници је почела да вришти, али је убрзо схватила да је нико не може чути. „Рекла сам себи да нећу трошити енергију, вриштаћу када буде потребно, када чујем гласове или кораке у близини“, истакла је.
Додала је да не зна како је остала тако мирна, иако јој је лева нога била заробљена испод бетона, а глава притиснута уз стену. Рекла је да је пронашла наду када је осетила Библију испод себе. „Ту је почело моје путовање преживљавања“, рекла је.
У мраку рушевина, угледала је „тачку свјетлости која је личила на мјесец“. Спашена је након што је чула брата како је зове. „Рекла сам себи да је ово моја једина шанса. Викала сам из све снаге, вриштала сам: 'Овдје сам'. Рекао је: 'Пронашао сам те и обећавам да нећу отићи док те не извучем'“, присетила се.
Услиједила је захтјевна акција спасавања, којом су мајка и дијете извучени из рушевина у четвртак увече. Дајана је задобила повреде обје ноге, док је њен син прошао са лакшим повредама.
Њен муж Герсон се враћао кући и паркирао ауто када је дошло до земљотреса. Успио је да прескочи ограду и побјегне. Када је видио шта је остало од њихове зграде, помислио је на најгоре. Тренутак када су му жена и дијете спасени описао је као „чудо“.
На снимку спасавања, Герсон се види како затвара очи и подиже главу ка небу док држи сина у наручју, савладан емоцијама. „Било је неописиво. Мислио сам да су мртви. А када сам видео сина, осетио сам се као да сам се поново родио. Нисам могао да вјерујем, осетио сам како ми се живот враћа“, рекао је за Би-Би-Си.
Породични дом је уништен, као и сва њихова имовина, а породица је остала без свог пса, који се још увијек води као нестао, али кажу да ће „почети испочетка“. „Изгубили смо скоро све, али ево нас, обновићемо све што смо изгубили“, објавио је Герсон.
(индекс)
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