Број погинулих у земљотресима у Венецуели премашио 1.450

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у Венецуели у два снажна земљотреса порастао је на 1.450, саопштио је предсједник парламента Хорхе Родригез.
Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеру погодили су 25. јуна Венецуелу за мање од једну минуту. Најтеже је погођен главни град Каракас и његова околина.
Привремени предсједник Делси Родригез прогласила је ванредно стање и позвала грађане да напусте оштећене објекте због опасности од накнадних потреса.
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