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Број погинулих у земљотресима у Венецуели премашио 1.450

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 20:10

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Венецуела земљотрес срушене зграде жена са лопатом
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Број погинулих у Венецуели у два снажна земљотреса порастао је на 1.450, саопштио је предсједник парламента Хорхе Родригез.

Земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеру погодили су 25. јуна Венецуелу за мање од једну минуту. Најтеже је погођен главни град Каракас и његова околина.

Привремени предсједник Делси Родригез прогласила је ванредно стање и позвала грађане да напусте оштећене објекте због опасности од накнадних потреса.

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Тагови :

Земљотрес Венецуела

Хорхе Родригез

страдали у земљотресу

Рихтерова скала

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