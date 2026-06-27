Аутор:АТВ редакција
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Венецуеланска Влада саопштила је данас да је у Венецуелу стигло 1.600 припадника страних спасилачких тимова да би помогли у потрази за преживјелима послије разорног земљотреса у којем је погинуло више од 900 људи.
Истовремено, власти су пооштриле приступ најтеже погођеној области, преноси "Ројтерс".
Привремени предсједник Венецуеле Делси Родригез рекла је у обраћању на државној телевизији током ноћи да ће се спасилачким напорима прикључити још 10 земаља, као и да је у Гваири распоређено 14.000 припадника војске и полиције.
Спасиоци су распоређени на више локација у области Гваира и главном граду Каракасу, али су у појединим подручјима породице и комшије и јуче саме трагале за несталима међу рушевинама, понекад копајући голим рукама.
Званичник Министарства спољних послова Оливер Бланко изјавио је да је Венецуела у посљедњим сатима примила 17 летова спасилачких тимова, а да се у наредна 24 часа очекује долазак још 25 летова.
Становници и волонтери у Гваири, популарном љетовалишту на обали гдје је уништено или оштећено најмање 100 објеката, међу којима су многе стамбене зграде, данима указују на недостатак тешке механизације и ограничено присуство званичних служби.
Власти су у синоћ затвориле пут између Гваире и оближњег Каракаса, наводећи да је густ саобраћај онемогућавао брз пролазак возила хитне помоћи и спасилачких екипа.
Снабдијевање електричном енергијом и даље је било прекинуто у близини епицентра земљотреса у Морону, као и потпуно обустављено у Гваири, а у другим областима почело је да се обнавља.
Струја је поново успостављена за 60 одсто потрошача.
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Нови земљотрес погодио Венецуелу
Иако је влада Венецуеле саопштила да су стотине људи нестале или заробљене, више од 54.000 особа води се као нестало на интернет страници коју води венецуеланска опозиција.
Амерички Геолошки завод процијенио је да би у разорних земљотресима који су погодили Венецуелу могло да буде више од 10.000 жртава, што би их сврстало међу најсмртоносније потресе у Латинској Америци у посљедњих 100 година.
УН процењују да би могло да буде погођено готово седам милиона људи, уз директну материјалну штету од око 6,7 милијарди долара.
На више локација у Гваири забиљежене су и пљачке, навели су очевици за Ројтерс.
Министар енергетике Венецуеле Паула Енао изјавила је да производња нафте у тој земљи није претрпјела посљедице земљотреса, додајући да ће дистрибуција горива бити настављена.
Венецуелу су у сриједу, 24. јуна, погодила два снажна земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени, а према најновијим званичним подацима, број погинулих порастао је на 920, док је још 3.360 људи повријеђено, преноси Срна.
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