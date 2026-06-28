Више од 1.300 људи преминуло због екстремних врућина

Аутор:АТВ редакција
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Више од 1.300 људи преминуло је у Европи од 21. јуна усљед екстремно високих температура, изјавио је генерални директор Свјетске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус.
"Топлотни стрес се често назива "тихим убицом", а европски домови, радна мјеста и школе нису изграђени за овакве температуре", написао је Тедрос на "Иксу".
Он је навео да је Европа континент који се најбрже загријава на планети, те да се температура на њој повећава двоструко брже од свјетског просјека, преноси Срна.
"Тренутно 150 милиона људи живи у условима екстремних врућина, стотине су преминуле, школе су затворене, а енергетске мреже су под огромним оптерећењем", додао је Тедрос.
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