Logo

Тешка несрећа у Мађарској: Троје дјеце погинуло

28.06.2026 17:33

Коментари:

0
Тешка несрећа у Мађарској: Троје дјеце погинуло

Чак пет особа погинуло је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу 27. јуна на државном путу број 3 у Мађарској, пише "Blikk". На лицу мјеста одмах су погинуле двије одрасле особе и два дјетета, а данас је повредама подлегло треће дијете што чини пет страдалих.

У несрећи су учествовала два путничка аутомобила која сус е сударила на 155. километру државног пута број 3, близу места Бикабрањ. На лице мјеста били су послати полиција, Хитна помоћ, ватрогасци као и три хеликоптера Хитне помоћи.

У једном аутомобилу било је троје дјеце и двије одрасле особе. Двоје дјеце је погинуло на лицу мјеста, док је треће дијете данас подлегло повредама.

Двоје одраслих који су били у другом возилу су погинули на лицу места. Увиђај је трајао сатима због чега је ова дионица пута била у потпуности затворена за саобраћај.

(Мондо)

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Свијет

Израел признао геноцид над Јерменима

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин: Одговорићемо, имамо довољно снаге

2 ч

0
"Биће предузете све мјере за обезбјеђивање руских избора"

Свијет

"Биће предузете све мјере за обезбјеђивање руских избора"

3 ч

0
Примирје се распада, стигла порука из Техерана

Свијет

Примирје се распада, стигла порука из Техерана

3 ч

0

  • Најновије

19

51

Милко и Даница оставили фирме и граде манастир на планини

19

51

Више од 1.300 људи преминуло због екстремних врућина

19

39

Ако на љетовању уловите ову рибу добићете награду

19

37

Која су најтраженија, а која дефицитарна занимања у Српској?

19

37

У регистру за усвајање нема нити једно подобно дијете

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима