Тешка несрећа у Мађарској: Троје дјеце погинуло

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Чак пет особа погинуло је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу 27. јуна на државном путу број 3 у Мађарској, пише "Blikk". На лицу мјеста одмах су погинуле двије одрасле особе и два дјетета, а данас је повредама подлегло треће дијете што чини пет страдалих.
У несрећи су учествовала два путничка аутомобила која сус е сударила на 155. километру државног пута број 3, близу места Бикабрањ. На лице мјеста били су послати полиција, Хитна помоћ, ватрогасци као и три хеликоптера Хитне помоћи.
У једном аутомобилу било је троје дјеце и двије одрасле особе. Двоје дјеце је погинуло на лицу мјеста, док је треће дијете данас подлегло повредама.
Двоје одраслих који су били у другом возилу су погинули на лицу места. Увиђај је трајао сатима због чега је ова дионица пута била у потпуности затворена за саобраћај.
(Мондо)
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