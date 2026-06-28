"Биће предузете све мјере за обезбјеђивање руских избора"

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин рекао је да ће бити предузете све мјере како би се осигурала безбједност избора у Русији.
"Неопходна упутства у том смислу су припремљена и свакако ће бити издата", рекао је Путин.
Он је додао да ће избори бити одржани у предвиђеном року и у строгом складу са законом, преноси Срна
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