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Колапс на више граничних прелаза

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 18:42

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Гранични прелаз Градишка (нови)
Фото: AMSRS

Појачана је фрекевнција возила у оба смјера на граничним прелазима Зупци, Клобук, Делеуша и Градина, а на излазу из БиХ на граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

На улазу у БиХ гужве су на граничним прелазима Брод и Костајница.

Из АМС-а наводе да је појачана фреквенција возила и на осталим граничним прелазима, али да задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, преноси Срна

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Тагови :

Стање на граничним прелазима

Ауто-мото савез Републике Српске

Колоне возила

гужве на граници

Коментари (1)

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