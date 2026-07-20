Колапс на више граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Појачана је фрекевнција возила у оба смјера на граничним прелазима Зупци, Клобук, Делеуша и Градина, а на излазу из БиХ на граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На улазу у БиХ гужве су на граничним прелазима Брод и Костајница.
Из АМС-а наводе да је појачана фреквенција возила и на осталим граничним прелазима, али да задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, преноси Срна
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