Грци користе овај једноставан трик: Не треба вам клима-уређај, кључно је да урадите једну ствар

Аутор:АТВ редакција
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Док се многи током љетних врућина ослањају на клима-уређаје и вентилаторе како би расхладили дом, у Грчкој многи примјењују једноставан трик који не захтијева никакву додатну опрему.
Ова метода позната је као „метода пећине“, а заснива се на идеји да је боље спријечити улазак топлоте него покушавати да расхладите простор када се већ загрије.
Када су температуре високе, домови се лако претварају у непријатно топле просторије, посебно током најтоплијег дијела дана. Управо због тога стручњаци објашњавају да неколико једноставних навика може помоћи да се унутрашњост куће или стана задржи пријатнијом.
Принцип „методе пећине“ је једноставан – потребно је понашати се као да је дом природно склониште које штити од спољашње топлоте. То значи да завјесе и ролетне треба држати затвореним током периода када је сунце најјаче, како директни зраци не би додатно загријавали простор.
Прозоре и спољашња врата не треба држати отвореним током најтоплијих сати дана. Умјесто тога, препорука је да се простор провјетрава рано ујутру или касно увече, када је ваздух напољу хладнији. Отварање прозора док је напољу велика врућина може имати супротан ефекат и довести до тога да топао ваздух уђе у дом.
Према ријечима Хејта Шоумена, оснивача компаније „Лајфстајл Блајндс“, ова метода функционише тако што се кућа третира попут пећине – спречава се улазак сунчеве топлоте, док се хладнији ваздух задржава унутар просторија.
Ролетне притом не морају бити потпуно затворене. Могу се подесити тако да дио дневне свјетлости и даље улази у просторију, али да се блокирају најјачи сунчеви зраци.
Стручњакиња Кара Гамел из компаније „МаниСуперМаркет“ такође савјетује да се током најтоплијег дијела дана држе затворени прозори и врата, док је најбоље вријеме за провјетравање у јутарњим и вечерњим часовима.
Осим заштите од сунца и правилног провјетравања, на осјећај топлоте у дому могу утицати и ситне промјене попут избора постељине. Лагани материјали, попут памука, боље одводе топлоту од тијела у односу на теже тканине и могу допринијети пријатнијем сну током топлих ноћи.
„Метода пећине“ не захтијева скупу опрему, велике радове нити улагања. Умјесто тога, заснива се на једноставним навикама које могу помоћи да дом остане хладнији чак и током најтоплијих љетних дана, преноси Курир
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