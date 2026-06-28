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Примирје се распада, стигла порука из Техерана

28.06.2026 16:42

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Примирје се распада, стигла порука из Техерана
Фото: Tanjug / AP / Khaled Elfiqi

Иран ће имати искључиву контролу над пловидбом кроз Ормуски мореуз у наредних 30 дана, рекао је ирански министар спољних послова Абас Аракчи (Abbas Araghchi), док се истовремено чини да се крхко примирје са САД распада усљед новог таласа напада.

Мореуз, кључни пловни пут за глобалну трговину, "поново ће бити у потпуности стављен под иранску управу у наредних 30 дана", рекао је Аракчи на конференцији за новинаре у главном граду Ирака, Багдаду.

Аракчи је поновио да је одговорност за мореуз искључиво на Ирану.

"Свако мијешање или покушај стварања паралелних структура додатно би закомпликовао ситуацију, створило нове напетости и одгодило поновно отварање овог стратешки важног пловног пута", рекао је он.

У фебруару, када су Израел и САД први пут напали Иран, Техеран је пријетњама и нападима ефикасно зауставио бродски саобраћај у Ормуском мореузу, користећи га као средство притиска у покушају преговарања о окончању сукоба.

Отварање Ормуског мореуза за међународну пловидбу кључни је дио оквирног споразума недавно договореног између САД и Ирана.

Споразум предвиђа да Иран не смије наплаћивати никакве накнаде за пролаз бродова током 60-дневних преговора.

Иран ће разговарати са Оманом о томе како поступити у складу са међународним правом и у координацији са сусједним државама. Аналитичари кажу да би потенцијалне накнаде могле постати камен спотицања, посебно у вези са међународним правним обавезама.

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Тагови :

Иран

Абас Аракчи

Америка

Хормушки мореуз

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