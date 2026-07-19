Стевандић: Хитно реаговати на напад на српске повратнике

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић најоштрије је осудио напад на српске повратнике у Лушци Паланци код Санског Моста, те поручио да је потребна хитна реакција надлежних.
"Уколико федерални органи не предузму ригорозне мјере какве Република Српска предузима с циљем заштите бошњачких повратника, лица која нападају Србе кад-тад ће морати да прођу кроз Републику Српску гдје се неће имати гдје сакрити", рекао је Стевандић новинарима у Бијељини, преноси "Срна".
Он је истакао да је најбоље да нико никога не напада.
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"Ми другим народима гарантујемо безбједност, али ћемо тражити безбједност и за наш народ. Нема са тим преговора и шале, мора се реаговати одмах", поручио је Стевандић.
Министар правде Републике Српске Горан Селак саопштио је да су тројица Бошњака физички напала српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића у Лушци Паланци код Санског Моста.
Селак је на "Иксу" објавио видео-снимак напада, те навео да су нападачи Сувад и Мухарем Башић, те Хасан Рекић из Фајтоваца код Санског Моста.
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