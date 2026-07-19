Logo

Стевандић: Хитно реаговати на напад на српске повратнике

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 19:42

Коментари:

2
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић најоштрије је осудио напад на српске повратнике у Лушци Паланци код Санског Моста, те поручио да је потребна хитна реакција надлежних.

"Уколико федерални органи не предузму ригорозне мјере какве Република Српска предузима с циљем заштите бошњачких повратника, лица која нападају Србе кад-тад ће морати да прођу кроз Републику Српску гдје се неће имати гдје сакрити", рекао је Стевандић новинарима у Бијељини, преноси "Срна".

Он је истакао да је најбоље да нико никога не напада.

Додик на обиљежавању у Горњем Јеловцу

Република Српска

Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

"Ми другим народима гарантујемо безбједност, али ћемо тражити безбједност и за наш народ. Нема са тим преговора и шале, мора се реаговати одмах", поручио је Стевандић.

Министар правде Републике Српске Горан Селак саопштио је да су тројица Бошњака физички напала српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића у Лушци Паланци код Санског Моста.

Селак је на "Иксу" објавио видео-снимак напада, те навео да су нападачи Сувад и Мухарем Башић, те Хасан Рекић из Фајтоваца код Санског Моста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Срби повратници

Повратници у ФБиХ

Коментари (2)

Више из рубрике

Уставни суд БиХ, пленарна сједница

БиХ

Одлазак страних судија и закон о Уставном суду БиХ - услов за именовање судија из Српске

4 ч

0
Тришић Бабић: Покушај да се укидањем конститутивности дође до бошњачке БиХ

БиХ

Тришић Бабић: Покушај да се укидањем конститутивности дође до бошњачке БиХ

5 ч

0
Miloš Vučević

БиХ

Вучевић: Мучки напад на српске повратнике мора бити најоштрије санкционисан

6 ч

0
српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Хвала Шефику Џаферовићу на концизним наводима

7 ч

0

  • Најновије

00

02

Шпанија је првак свијета: Торес пробио сјајног Мартинеза за историју

23

22

Сусрет Ђоковића и Роналдиња засјенио финале Мундијала - ВИДЕО

23

09

Познат идентитет двојице погинулих младића

23

02

Иранци објавили снимак: Уништили смо амерички Рипер

22

39

Лажеш чим зинеш, ти не радиш у Водоводу: Грађани изрибали Кресојевића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима