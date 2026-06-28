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Топлоти талас у Српској достићи ће врхунац у наредна два дана

Аутор:

Теодора Беговић
28.06.2026 19:30

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Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре
Фото: ATV

Топлотни талас који је захватио Републику Српску наредних дана достићи ће врхунац.

Температуре ће локално расти и до 40 степени Целзијуса, због чега љекари упозоравају на повећан ризик од топлотног удара и дехидратације. Ко би требало да буде посебно опрезан, како прилагодити исхрану и колико ће талас потрајати доносимо у сљедећем прилогу.

Љекари савјетују да се избјегава излагање УВ зрачењу док је температура напољу висока. Шетње се препоручују само у раним јутарњим или касним вечерњим часовима. Препоручује се висок унос течности, али искључиво воде. Слатки сокови или енергетска пића могу штети организму у овом периоду. Сладолед, који љети звучи заиста примамљиво, није идеалан избор за хроничне болеснике.

„Већина сладоледа која имају укус карамеле или чоколаде имају конзерванс који одржава тај укус, а у њему се налази доста натријума, односно соли која подиже крвни притисак. Вишак соли може, не само да подигне крвни притисак него и да испровоцира аритмије“, поручила је начелник кардиологије на УКЦ-у Републике Српске Тамара Ковачевић.

Нутриционисти савјетују да се уноси доста воде, али и да се једе воће и поврће који садрже доста воде, попут лубенице, диње и краставца.

„Свакако би требали да избјегавамо тешку, масну и превише зачињену храну коју је тешко пробавити у овом периоду. Требали би јести више лаганије хране, поврће, воће. Томе у прилог иде и овај дио године, природа се за то побринула на нашем подручју, тако да доспијева доста воћа и поврћа“, рекла је нутрициониста Марина Давидовић.

Температура на подручју Српске је изнад просјека у ово доба године, али у посљедњих неколико година топлотни талас у јуну није необична појава. Разлика у односу на претходна љета јесте што је ове године дошло нагло до високе температуре. Топлотни талас достићи ће врхунац у наредна два дана. Средином седмице долази до захлађења и падавина.

„Највјероватније четвртак доноси прекид овог првог озбиљнијег топлотног таласа када ћемо имати јаку кишу, пљускове са грмљавином, а када год долази до мало хладнијег ваздуха на овако високе температуре, сигурно ће бити услова за локалне непогоде. Највјероватније ћемо у наредним данима пратити завршетак овог топлотног таласа, а затим и локалне непогоде у виду јаких пљускова са грмљавином, јаког до олујног вјетра и појаву града, понегдје у сриједу, а интензивније у четвртак“, рекла је метеоролог у ХМЗ-у Републике Српске, Милица Ђорђевић.

Прва половина јула доноси пријатније вријеме, без великих врућина. Друга половина највјероватније долази са другим топлотним таласом.

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Тагови :

Рекордни топлотни талас

врућина

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