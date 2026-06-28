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Зашто ваздух у БиХ подсјећа на онај у Вијетнаму?

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 15:59

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Зашто ваздух у БиХ подсјећа на онај у Вијетнаму?
Фото: ATV

Метеоролог Недим Сладић упозорио је да током актуелног топлотног таласа највећи проблем у Херцеговини није само изузетно висока температура ваздуха, већ и неуобичајено висока температура росишта, односно количина влаге у ваздуху.

Како је појаснио, вриједности температуре росишта које се тренутно биљеже више одговарају климатским условима земаља попут Вијетнама, Индонезије или Тајланда него Херцеговини. Управо због тога грађани имају осјећај да су врућине знатно теже него што показује термометар.

"Температура росишта говори колико ваздух садржи влаге. Она је важан фактор у процесу хлађења људског тијела јер одређује колико брзо зној може испаравати с коже. Када је росиште ниско, испаравање је ефикасније и организам се лакше хлади. Међутим, када је високо, тијело се знатно теже ослобађа топлоте", појаснио је Сладић.

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Додаје да се вриједност росишта изнад 21 степен Целзијуса сматра границом након које организам све теже подноси врућину.

"Вриједност од 24 °C (23.7 °C) коју биљежимо у подне у Мостару није уобичајено ни за континенталну Босну, нити за Херцеговину.

"Самим тим 38 °C на уобичајенијих 10-20% релативне влаге у ваздуху (сува врелина) није исто као 38 °C на 43%. Субјективни осјећај је пуно већи, а то и јесте чињеница што се јавља исцрпљеност људског тијела које се упорно покушава изборити с охлађивањем које не може да постигне", написао је познати бх. метеоролог.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

Недим Сладић

ваздух

висока температура

топлотни талас

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