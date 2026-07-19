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Јак земљотрес погодио Перу, има мртвих

19.07.2026 10:21

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Јак земљотрес погодио Перу, има мртвих
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање пет људи погинуло је у земљотресу јачине 5,6 степени по Рихтеровој скали који је погодио покрајину Чупака у Перуу, саопштили су званичници.

Десетине кућа су се срушиле у мјесту Чонгос Бахо у Чупаки, као и историјски споменик крст "Каникруз", стар 500 година, преноси портал Перу 21.

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Усљед земљотреса је нестала струја широм покрајине и да су хитне службе и добровољци на терену.

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Тагови :

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Перу

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