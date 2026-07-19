Јак земљотрес погодио Перу, има мртвих

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Најмање пет људи погинуло је у земљотресу јачине 5,6 степени по Рихтеровој скали који је погодио покрајину Чупака у Перуу, саопштили су званичници.
Десетине кућа су се срушиле у мјесту Чонгос Бахо у Чупаки, као и историјски споменик крст "Каникруз", стар 500 година, преноси портал Перу 21.
Србија
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Усљед земљотреса је нестала струја широм покрајине и да су хитне службе и добровољци на терену.
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