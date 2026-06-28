У Српској рођено 13 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, осам дјевојчица и пет дјечака, речено је Срни у породилиштима. Седам беба рођено је у Градишци, двије у Бањалуци, а по једна беба у Приједору, Источном Сарајеву, Добоју и Требињу.
У Градишци је рођено пет дјевојчица и два дјечака, у Бањалуци дјевојчица и дјечак, у Приједору и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Добоју и Требињу по један дјечак.
Порода није било у Зворнику, Фочи, Бијељини и Невесињу.
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