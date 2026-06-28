Ово су неки од најважнијих историјских догађаја који су се десили на Видовдан

Аутор:АТВ редакција
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Данас је Видовдан, један од најважнијих празника у српској традицији, како због свог вјерског, тако и због историјског значаја. Његова важност за српски народ произлази из бројних догађаја који су се одиграли управо на тај датум и оставили дубок траг у националној историји.
Најзначајнији међу њима јесте Косовски бој из 1389. године, у којем је погинуо кнез Лазар Хребељановић (1371–1389). Његова смрт симболично се повезује са падом српског средњовјековног царства. Због тога се на Видовдан, поред Светог Амоса, од почетка 20. вијека обиљежава и празник Светог великомученика кнеза Лазара и светих српских мученика. Овај дан заузима посебно мјесто у српској традицији и прати га низ обичаја, вјеровања и народних ритуала.
Коријени симболике Видовдана сежу у далеку прошлост и доводе се у везу са култом старословенског бога Вида, којег су Словени сматрали једним од својих најважнијих божанстава.
Ипак, највећи историјски значај овог датума везује се за Косовски бој 1389. године, који представља један од најважнијих догађаја у српској историји. Ова битка заузима посебно мјесто у колективном памћењу српског народа и представља важан дио националне традиције.
Дана 15. јуна по јулијанском, односно 28. јуна по грегоријанском календару, војска кнеза Лазара Хребељановића сукобила се са војском Османског царства предвођеном султаном Муратом. Иако историјски извори не дају потпуно јасан одговор о коначном исходу битке, она је током времена у српској култури добила готово митски значај.
Кроз вијекове је симболика Видовдана додатно учвршћена бројним догађајима из српске историје. Овај датум повезује се и са важним тренуцима из периода Првог свјетског рата, као и са стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године.
1389 – Косовски бој и смрт кнеза Лазара, почетак мита о небеском царству.
1914 – Атентат у Сарајеву: Гаврило Принцип убија надвојводу Франца Фердинанда, што постаје повод за почетак Првог свјетског рата.
1919 – Версајски мировни споразум, којим се формално окончава Први свјетски рат.
1921 – Доношење Видовданског устава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, који је регулисао уређење прве заједничке државе Јужних Словена.
1948 – Резолуција Информбироа, раскид између Југославије и Совјетског Савеза, што је одредило политички пут земље наредних деценија.
1989 – Масовно обиљежавање 600 година од Косовске битке на Газиместану. Говор предсједника Србије, Слободана Милошевића, унио је нову политичку димензију у празник.
2001 – Изручење Слободана Милошевића Хашком трибуналу, такође на Видовдан, што је означило крај једне ере српске политичке историје.
Видовдан носи са собом богату традицију и дубоко укоријењене обичаје, а многи су повезани са видом и „гледањем“ будућности. Према вјеровању, оно што се „види на Видовдан“, пратиће човјека цијеле године.
Тако на Видовдан дјевојке беру видову траву (видовчица, видовац...) и стављају је под јастук с мало соли и хљеба, вјерујући да ће им се њихов будући муж јавити у сну. И мноштво других ритуала укључује сакупљање видовчице, биљке која се користи за заштиту од болести очију.
На овај дан, изношење тканина из кућа представља провјеру вриједности домаћинстава, док се у другим крајевима практикује провјетравање ствари како би се донијела срећа и добробит.
У неким обичајима, свјетлост и мирис свијећа симболизују поштовање према преминулима, а посебни моменти, попут заласка сунца, заједно са прављењем понуда и сакупљањем воћа, додатно обогаћују обичаје на Видовдан, пише Видовдан.рс.
По народним вјеровањима на Видовдан не треба радити на пољу, нити обављати кућне послове, „забрањено“ је пјевати, играти и гласно славити, а треба се клонити свих већих физичких радова.
Умјесто тога, наглашава се тишина и поштовање, стварајући простор за сјећање на хероје српске историје.
Дозвољено је и пожељно започињање ручних радова (вјерује се да оно што се отпочне на овај дан има шансу да дуго траје), уређивање дома (обичај да се износе ствари из куће да се провјетре од мољаца, симболично чистећи простор), одлазак на гробље.
Народни обичаји се разликују од краја до краја, али сви имају јединствену поруку – тишину, увид, поштовање предака и поглед у будућност.
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