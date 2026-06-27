Сутра паклено у Српској: Најављено до 39 степени!

Аутор:АТВ редакција
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Сунчано и вруће биће и други дан викенда у Републици Српској и ФБиХ, уз максималну температуру ваздуха до 39 степени Целзијусових.
У другом дијелу дана од југозапада ка истоку и југу услиједиће слабије наоблачење, али ће се задржати углавном суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Свијет
Проглашен трећи степен упозорења због топлотног таласа
Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни вјетар, а у Херцеговини јужних смјерова.
Јутарња температура ваздуха од 17 до 21, на југу до 25, у вишим предјелима од 14, а дневна од 34 до 39, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је сунчано вријеме.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 17, Чемерно 26, Калиновик 27, Хан Пијесак 28, Кнежево и Соколац 29, Гацко 30, Сарајево 31, Сребреница 32, Фоча, Мркоњић Град, Рудо и Ливно 33, Билећа, Вишеград, Шипово, Рибник и Сански Мост 34, Требиње, Србац, Нови Град и Зеница 35, Бањалука, Бијељина, Добој, Приједор и Бихаћ 36, те Мостар 39 степени Целзијусових.
Према садашњој прогнози, освјежење са кишом и пљусковима очекује се у сриједу, 1. јула, у другом дијелу дана.
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