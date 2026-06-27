Код спомен-обиљежја у Касиндолу служен помен за 99 погинулих бораца ВРС

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На спомен-обиљежју у Касиндолу у Источној Илиџи данас је служен парастос и положено цвијеће за 99 погинулих бораца Војске Републике Српске, у оквиру обиљежавања "Дана Касиндолског батаљона".
Предсједник Скупштине Борачке организације "Илиџански борац" Слободан Маунага подсјетио је на славни ратни пут бораца Касиндолског батаљона, истичући да они нису освајали туђу територију, него су само бранили своја вјековна огњишта, породице, старце, жене и дјецу.
"Република Српска је створена на Сарајевско-романијском платоу, од Трескавице, Олова до Добриње, а припадници Касиндолског батаљона само су бранили своје, не дирајући туђе", истакао је Маунага.
Протојереј-ставрофор Бошко Тошовић је у пригодној бесједи рекао да велика жртва српских бораца никада неће бити заборављена, јер су мученички страдали за Отаџбину, српски народ и крст часни.
Начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић рекао је да је на овим просторима страдао велики број цивила којима се данас, такође, одаје почаст.
Он је додао да ову као и претходне манифестације одликује дужна пажња и поштовање јуначке борбе српских војника и полицајаца са подручја Источне Илиџе.
Изразио је посебно задовољство чињеницом да се међу великим бројем присутних, налази много дјеце и омладине, потомака српских бораца.
Анђела Вујадин, унука легендарног команданта Касиндолског батаљона Бошка Вујадина, рекла је новинарима да је поносна на храброст и патриотизам њеног покојног дједа, као и његових сабораца.
Она је нагласила да је велика ствар што је насљеђе њеног дједа оставило дубок траг на младе генерације које се с пуним пијететом сјећају његовог херојског дјела.
У Касиндолу је данас организован и пријем за чланове породица погинулих бораца.
Манифестација "Дани Касиндолског батаљона" званично је почела у петак, 19. јуна, организовањем 25. Меморијалног турнира у малом фудбалу "Бошко Вујадин".
У оквиру манифестације предвиђени су и турнири у шаху, стоном тенису, баскету, као и други пригодни програми.
Манифестација "Дани Касиндолског батаљона" одржава се у знак сјећања на команданта овог батаљона Бошка Вујадина и остале погинуле борце са овог подручја.
Из Касиндола је 99 припадника положило живот у темеље Републике Српске, а заједно са борцима Прве и Друге сарајевске бригаде и Оклопне јединице на ратиштима од Олова до Трескавице страдало је више од 130 припадника Војске Републике Српске.
Манифестацију, која се сутра завршава, организују Мјесна борачка заједница Касиндо, под покровитељством Борачке организације "Илиџански борац" и општине Источна Илиџа.
Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
54
11
50
11
48
11
43
11
42
Тренутно на програму