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Почео је седми Пецка Outdoor Фестивал

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 10:43

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Туристичка организација Републике Српске
Фото: TORS

Пецка Outdoor Фестивал се одржава овог викенда у јуну у селу Пецка, међу шумама, стијенама, изворима и планинским стазама које већ годинама привлаче љубитеље outdoor културе из региона и свијета.

Током фестивала, Пецка се претвара у мјесто сусрета, дружења и заједничког доживљаја природе. На једном мјесту окупљају се пењачи, бициклисти, планинари, истраживачи, д‌јеца, породице, авантуристи, умјетници, музичари, локални домаћини и путници, сви повезани жељом за активним боравком у природи и аутентичним искуствима на отвореном.

Фестивал је настао из жеље да се оживи село и покаже да рурални простори могу бити мјеста добрих идеја, заједништва и нових прича.

"Седмо издање доноси нове садржаје, старе пријатеље и исту енергију због које се људи у Пецку и на наш фестивал враћају из године у годину", поручују организатори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пецка Outdoor Фестивал

ТОРС

манифестација

Туризам

Република Српска

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