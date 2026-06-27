Почео је седми Пецка Outdoor Фестивал

Аутор:АТВ редакција
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Пецка Outdoor Фестивал се одржава овог викенда у јуну у селу Пецка, међу шумама, стијенама, изворима и планинским стазама које већ годинама привлаче љубитеље outdoor културе из региона и свијета.
Током фестивала, Пецка се претвара у мјесто сусрета, дружења и заједничког доживљаја природе. На једном мјесту окупљају се пењачи, бициклисти, планинари, истраживачи, дјеца, породице, авантуристи, умјетници, музичари, локални домаћини и путници, сви повезани жељом за активним боравком у природи и аутентичним искуствима на отвореном.
Фестивал је настао из жеље да се оживи село и покаже да рурални простори могу бити мјеста добрих идеја, заједништва и нових прича.
"Седмо издање доноси нове садржаје, старе пријатеље и исту енергију због које се људи у Пецку и на наш фестивал враћају из године у годину", поручују организатори.
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