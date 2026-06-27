Необичан мирис може бити знак опасности: Како препознати да се змија скрива у близини дома

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Змије у природи многима нису омиљени призор, али када се једна од њих појави у кући, гаражи или дворишту, ситуација постаје озбиљна.
Хрватској су најпознатије отровнице поскок, риђовка и планински жутокруг, а с порастом температура и ширењем станишта, повећава се и вјеројатност њихова сусрета с људима. Но постоји ли начин да откријете присутност змије и прије него је угледате?
Према стручњацима за дивље животиње и биологију, одређене змије, укључујући отровнице, могу испуштати карактеристичан мирис – и то не без разлога. У Америци је забиљежено да бакроглаве и чегртуше у стресним ситуацијама отпуштају мирис који подсјећа на краставце, пише Бест Лифе. Иако таква појава није службено документована за хрватске врсте, стручњаци потврђују да посебно поскок може лучити неугодан, мошусан мирис кад се осјећају угрожено.
– Змије у стресу или када су узнемирене испуштају одбрамбене хемикалије из посебних жлијезда у подручју репа. Тај мирис је неугодан, земљан, помало труо – и свакако неуобичајен за кућанство”, објашњавају.
Дакле, иако вјеројатно нећете осјетити “мирис краставца”, можете осјетити сумњиву комбинацију влажне земље и трулежи – што може бити сигнал да се змија скрива негдје у близини.
У кућама и окућницама змије најчешће траже заклон у гаражама, подрумима, старим дрварницама, између камења, у хрпама дрва, чак и испод вртних гредица. Љети, посебно тијеком дуготрајних сушних раздобља, знају потражити влагу и хлад – па није ријеткост да се увуку и у климатизиране просторе.
У насељима у близини шума, стијена и ливада – што укључује многа подручја Далматинске загоре, Лике, Горског котара и Истре – могућност сусрета с поскоком или риђовком је реална.
Ако примијетите необичан, неугодан мирис, особито у простору у којем боравите, важно је не паничарити – али ни игнорисати ситуацију.
Затим, назовите локалне службе за заштиту природе, ватрогасце или твртке за дератизацију које имају искуства са змијама. У случају угриза, одмах се јавите најближој хитној помоћи. У Хрватској је сваке године неколико десетака пријављених угриза отровница, најчешће поскока. Смртни случајеви су ријетки, али озбиљне компликације могу настати без праводобне лијечничке помоћи, преноси Јутарњи хр.
У Хрватској су најпознатије отровнице поскок, риђовка и планински жутокруг, а с порастом температура и ширењем станишта, повећава се и вјеројатност њихова сусрета с људима. Но постоји ли начин да откријете присутност змије и прије него је угледате?
Према стручњацима за дивље животиње и биологију, одређене змије, укључујући отровнице, могу испуштати карактеристичан мирис – и то не без разлога. У Америци је забиљежено да бакроглаве и чегртуше у стресним ситуацијама отпуштају мирис који подсјећа на краставце, пише Бест Лифе. Иако таква појава није службено документована за хрватске врсте, стручњаци потврђују да посебно поскок може лучити неугодан, мошусан мирис кад се осјећају угрожено.
– Змије у стресу или када су узнемирене испуштају одбрамбене хемикалије из посебних жлијезда у подручју репа. Тај мирис је неугодан, земљан, помало труо – и свакако неуобичајен за кућанство”, објашњавају.
Дакле, иако вјеројатно нећете осјетити “мирис краставца”, можете осјетити сумњиву комбинацију влажне земље и трулежи – што може бити сигнал да се змија скрива негдје у близини.
У кућама и окућницама змије најчешће траже заклон у гаражама, подрумима, старим дрварницама, између камења, у хрпама дрва, чак и испод вртних гредица. Љети, посебно тијеком дуготрајних сушних раздобља, знају потражити влагу и хлад – па није ријеткост да се увуку и у климатизиране просторе.
У насељима у близини шума, стијена и ливада – што укључује многа подручја Далматинске загоре, Like, Горског котара и Истре – могућност сусрета с поскоком или риђовком је реална.
Већина људи прави исту грешку с парфемом: Стручњаци откривају како да мирис траје много дуже током дана
Што учинити ако осјетите сумњив мирис или угледате змију?
Ако примијетите необичан, неугодан мирис, особито у простору у којем боравите, важно је не паничарити – али ни игнорисати ситуацију.
Провјерите постоји ли јасна извор мириса (влага, плијесан, смеће), али ако ништа не налазите, могуће је да се ради о скривеном животињском посјетитељу. У случају да уочите змију, кључно је не покушавати је ухватити или истјерати сами и удаљити се те затворити просторију ако је могуће.
Затим, назовите локалне службе за заштиту природе, ватрогасце или твртке за дератизацију које имају искуства са змијама. У случају угриза, одмах се јавите најближој хитној помоћи. У Хрватској је сваке године неколико десетака пријављених угриза отровница, најчешће поскока. Смртни случајеви су ријетки, али озбиљне компликације могу настати без праводобне лијечничке помоћи, преноси Вечерњи хр.
Редовито уклањајте хрпе дрва, камења и отпада око куће.
Не остављајте врата подрума, шупа и гаража отворенима.Затворите све могуће рупе и пукотине у темељима и зидовима.
Ако живите у подручју познатом по змијама, размислите о мрежицама за вентилацијске отворе и прагове.
Змије су важан дио природног екосистема и ријетко нападају без разлога. Но у случајевима када залутају у људски простор, опрез и брза реакција могу спријечити неугодне посљедице. Ако примијетите неуобичајен мирис или знакове змијске присутности – немојте игнорисати. Боље је провјерити него рискирати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
11
54
11
50
11
48
11
43
11
42
Тренутно на програму