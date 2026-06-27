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Издато је упозорење за Републику Српску: Од 11 до 17 часова опрез

27.06.2026 10:54

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Издато је упозорење за Републику Српску: Од 11 до 17 часова опрез
Фото: Envato/SKY-Stock

У Републици Српској и ФБиХ од данас до уторка, 30. јула, на снази је нараџасто упозорење због високе температуре ваздуха која ће достизати и 40 степени.

Метеоаларм је упозорење издао за период од 11.00 до 17.00 часова.

Највиша дневна температура ваздуха кретаће се углавном између 33 и 40 степени Целзијусових.

Тренутне прогнозе сугеришу да нас очекује значајни пад температуре у четвртак. Тада ће максимална износити 25 степени, а постепени раст неће нагло донијети температуре које ће прелазити 30 степени.

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Тагови :

метеоаларм

Упозорење

Република Српска

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