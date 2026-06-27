Издато је упозорење за Републику Српску: Од 11 до 17 часова опрез

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У Републици Српској и ФБиХ од данас до уторка, 30. јула, на снази је нараџасто упозорење због високе температуре ваздуха која ће достизати и 40 степени.
Метеоаларм је упозорење издао за период од 11.00 до 17.00 часова.
Највиша дневна температура ваздуха кретаће се углавном између 33 и 40 степени Целзијусових.
Тренутне прогнозе сугеришу да нас очекује значајни пад температуре у четвртак. Тада ће максимална износити 25 степени, а постепени раст неће нагло донијети температуре које ће прелазити 30 степени.
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