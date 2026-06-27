Пецка поново пуна живота: Хиљаде људи стижу на фестивал природе

Аутор:АТВ редакција
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Почео је седми Пецка Outdoor Фестивал, који причу држи тамо гдје јој је мјесто, у природи.
Три дана Пецка нуди посјетиоцима простор, у којем се планина, ријека и људи стапају у исти ритам кретања.
Програм спаја и авантуру и спорт и разноврсне радионице, али оно што се не може уписати у распоред то је ненадмашан осјећај слободе јер ово није само фестивал него сусрет са природом без филтера и без дистанце.
Пецка је још једном шампионски доказала да најјачи догађаји не настају на сцени него ван ње.
„Све је спремно, још јуче. Синоћ смо имали загријавање за ово што слиједи данас и сутра. Поп рок секција Музичке школе „Владо Милошевић“ је сјајно свирала синоћ, људи су се добро забављали и ево данас, кроз неких пола сата отварамо званично фестивал. Шарени маркет попуњава и ове године најбогатији до сад и најбоље смо се некако припремили и научили смо много након свих ових година“, рекао је за АТВ Боро Марић, директор Фестивала.
Марић је казао да је урађена и реорганизација, обавезе су подијељене на секторе, како каже „очистили“ су све, те су спремили посјетиоцима и нове садржаје и радују се почетку.
Друштво
Почео је седми Пецка Outdoor Фестивал
„Наше процјене су сигурно око 3.000 до 4.000 људи да ће нас посјетити, што је стандардно, али ове године смо имали мало озбиљнију кампању па можда ће бити и више људи, то стварно не можемо знати. Јавни је догађај, позвали смо све, није комерцијалан, улаз се не наплаћује. Не можемо мјерити по картама. Биће људи, имамо простор, село је огромно“, казао је Марић.
Ни високе температуре неће покварити цјелокупни доживљај Фестивала јер како каже Марић, спремили су се на све услове, тако и врућине гдје су опремљени домаћим соковима, пивом и другим производима за расхлађивање.
„За Фестивал по први пут ове године отварамо нашу кухињу, а то знамо и волимо радити прије свега и некако смо сазрели за једну већу, професионалну, индустријску кухињу, гдје ће нам бити много комотније, а имаћемо и више времена за дружење. Такође, на Шареном маркету, много производа, локални, односно домаћих производа од уштипака, пите, љевуша до сухомеснатих производа и сира домаћег, тако да ће људи имати прилику да бирају и сигуран сам да ће наћи нешто за себе“, рекао је Марић.
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