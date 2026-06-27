Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 28 беба

Аутор:АТВ редакција
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Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 15 дјечака и 13 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Девет беба рођено је у Бањалуци, пет у Зворнику, четири у Добоју, по двије у Приједору, Градишци, Фочи и Бијељини, те по једна у Требињу и Источном Сарајеву.
У Бањалуци је рођено шест дјечака и три дјевојчице, у Зворнику три дјевојчице и два дјечака, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Приједору двије дјевојчице, у Градишци два дјечака, у Фочи и Бијељини по један дјечак и по једна дјевојчица, у Требињу дјевојчица, а у Источном Сарајеву дјечак.
Порода није било у породилишту у Невесињу.
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