Ноле запјевао на концерту Бед Банија: Публика у трансу!

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, направио је шоу на концерту свјетске звијезде Бед Банија у Лондону.
Било да је на терену или ван њега, Ноле је главна звијезда гдје год да се појави, што је и доказао и овог пута.
Посјетио је стадион Тотенхема и изазвао потпуну еуфорију међу публиком.
Чим су га угледали на великом екрану, присутни су почели да вриште, а многи су брзо подигли телефоне како би забиљежили тренутак.
У једном тренутку, Ђоковић је добио микрофон у руке.
Уз сугестије присутних шта треба да каже, Ноле је испоштовао извођача и узвикнуо познати израз који га је прославио:
🚨 Novak Djokovic is at the Bad Bunny concert in London tonight. 🇬🇧 pic.twitter.com/01DPcuIZ3z— Danny (@DjokovicFan_) June 27, 2026
- Аксо ПР ес отра цоса.
Након тога настао је општи делиријум на стадиону, а убрзо су кренули и први тактови пјесме коју је Ђоковић "наручио".
Такође, Новак Ђоковић се у бекстејџу сусрео с Бед Банијем, гдје су заједно направили фотографију прије почетка концерта.
Подсјетимо, Ђоковића на Вимблдону већ у понедјељак чека први изазов на Централном терену, гдје ће око 18 сати играти против Кинеза Јибинга Вуа.
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