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Ноле запјевао на концерту Бед Банија: Публика у трансу!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:59

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Новак Ђоковић и Бед Бани на концерту слика са Инстаграма
Фото: Instagram/djokernole

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, направио је шоу на концерту свјетске звијезде Бед Банија у Лондону.

Било да је на терену или ван њега, Ноле је главна звијезда гдје год да се појави, што је и доказао и овог пута.

Посјетио је стадион Тотенхема и изазвао потпуну еуфорију међу публиком.

Чим су га угледали на великом екрану, присутни су почели да вриште, а многи су брзо подигли телефоне како би забиљежили тренутак.

У једном тренутку, Ђоковић је добио микрофон у руке.

Уз сугестије присутних шта треба да каже, Ноле је испоштовао извођача и узвикнуо познати израз који га је прославио:

- Аксо ПР ес отра цоса.

Након тога настао је општи делиријум на стадиону, а убрзо су кренули и први тактови пјесме коју је Ђоковић "наручио".

Новак Ђоковић Инстаграм стори
Новак Ђоковић Инстаграм стори

Такође, Новак Ђоковић се у бекстејџу сусрео с Бед Банијем, гдје су заједно направили фотографију прије почетка концерта.

Подсјетимо, Ђоковића на Вимблдону већ у понедјељак чека први изазов на Централном терену, гдје ће око 18 сати играти против Кинеза Јибинга Вуа.

Аваз

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Тагови :

Бед Бани

Новак Ђоковић

концерт

Пјевач

тенисер

музика

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