Кеба скрхан болом, цијела породица Којић пролази кроз тешке дане

Youtube/ Srbija Danas

Фото: Youtube/ Srbija Danas

Фото: Youtube/ Srbija Danas

Том приликом, пре изласка на бину, фолкер је говорио о губитку кућног љубимца, "Звездама Гранда" и актуелностима у својој каријери.

На почетку разговора Кеба се дотакао сарадње са младим трепером.

- Два сома и ја трећи. Ми смо сарадњу прву направили још пре пет година са песмом "Прва ноћ напоље". И онда смо наставили "Мега, гига, ултра". Његова мајка Мирјана је моја пријатељица, односно породични пријатељи смо. Па сам одлазио код ње у ласерски центар. Третмани, знате мене - хедониста, и тако сам упознао Филипа и тако је настала та сарадња. Ја сам препознао нешто што им се ето, остварило и срећни су сви због тога. Поготово његова мајка и он. Ја у шали кажем и овде пише Два сома и Кеба трећи - нашалио се пјевач, па открио да ли приватно слуша реп.

- Нућија слушам, па не знам Теодору, Црни, ја их зовем Мерак, а они су Церак. Готиве ме, они су моја дјеца. Смију се што кажем Црни Мерак. Мислим да свака генерација има своје идоле, представнике њиховог бунта. Ја у свему томе видим добро, прије свега, не бих се ни мијешао да нисам видио добро. Основни извор те музике је поп. Е сад, видјећемо да ли ће то да траје, публика ће свједочити. Ја сам у лијепим годиницама и даље осјећам ту младост и ту енергију. Неко је недавно писао за мене да се углавном дружим са много млађима и тако, није једноставно, то се тако намјестило. Та моја енергија је непресушна и мој ентузијазам, ја то увијек преносим на млађе колеге и колегинице. И у Звездама Гранда исто говорим. Нећу да чујем ријеч умор и не могу. Не можеш са 20 година да ми кажеш "уморан си". Ја живот живим сваке секунде у пуним плућима. Савјетујем спој са природом и оним најелементарнијим стварима. Гледаш залазак сунца - објаснио је она.

Сцена Кеба послао важну поруку, огласио се из шуме

За породицу Којић ово су тешки дани будући да су изгубили кућног љубимца, за којег су били јако везани.

- Много сам тужан ових дана. Ух, мој Пако и то ми је рана... 15 година је имао. Дочекао сам га са пјесмом, испратио га пјесмом, и волео је увек кад ја пјевам и кад плачемо, лију сузе. И он све разуме, али добро - рекао је пјевач, па додао:

- Лекције је давао свима, доста сам научио од њега. Ваљда зато што не могу да говоре, лекције дају. То су безусловне љубави. Ја сам у шали некад говорио укућанима, дођеш некад и попијеш мало више, они окрећу главу, једини Пако се радује, и то је безусловна љубав. А то се односи и на људе, вољети и не размишљати колико волиш. Никад нећеш бити на губитку ако волиш. Ако дајеш и Бог ти даје.

"Бојан је заслужено побједио"

Кеба се потом дотакао и завршене сезоне "Звезда Гранда", у којој је оцјењивао кандидате. Дао је свој коментар на овогодишњег побједника.

- Заслужено. Зна се да Македонија највише гласа. Али то не умањује успјех Бојана Илијевског - рекао је он, па се дотакао нове сезоне и колега из жирија.

- Неће ми нико недостајати, најмање Мили. Недостајаће ми Ђорђе. Сви се лијепо дружимо. Имамо неку фреквенцију са неким мање, са неким више знаш. А да ли ћу бити сљедеће сезоне, не знам, живи били па видјели - рекао је загонетно.

(телеграф)