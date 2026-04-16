Туриста преварен на познатој плажи: Кебаб платио 3.300 КМ

16.04.2026 10:35

Фото: Fabian Wiktor/Pexels

Бразилска полиција ухапсила је мушкарца у Рио де Жанеиро након што је британски туриста преварен и за обични кебаб на плажи Копакабана платио чак 1.500 фунти (3.300 КМ), умјесто 1,5 фунту (3,3 КМ).

Према наводима истраге, осумњичени и његов саучесник манипулисали су ПОС терминалом како би увећали износ рачуна за чак хиљаду пута. Туриста је, несвјесан преваре, платио око 10.000 бразилских реала, што одговара поменутом износу у британској валути.

Ruža

Сцена

Преминуо један од оснивача Дивљих јагода

Ово није изолован случај у популарном туристичком подручју. У посљедњим мјесецима забиљежени су и други инциденти, укључујући случајеве у којима су туристима из Аргентине наплаћивани екстремно високи износи за пиће и храну на плажама КопаКабане и Ипанеме.

Локална туристичка полиција саопштила је да интензивно ради на сузбијању оваквих превара, али да недостатак контроле на плажама доприноси стварању “неуређеног” амбијента који преварантима олакшава дјеловање.

Никола Јокић-13032026

Кошарка

Јокић добио награде за историјски подвиг

И поред ових случајева, Рио де Жанеиро и даље биљежи велики број туриста, а Бразил је у посљедње вријеме забиљежио рекордан број посјета захваљујући снажној туристичкој понуди и великим догађајима на својим плажама, наводи Гуардиан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Мај пуни новчанике: За ова 4 знака спрема се незапамћен финансијски преокрет

Занимљивости

2 ч

0
Лутрија лото листић

Регион

На лутрији освојио више од 130.000 евра: Открио која је његова метода за игру

2 ч

0
Превозници протестују

Регион

Црногорски превозници настављају протесте и сљедеће седмице

3 ч

0
Мушкарац (30) осумњичен за силовање у апартману

Регион

3 ч

0

Више из рубрике

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Настављамо операције против Хезболаха

3 ч

0
Страх од затварања Ормуског мореуза: Овој земљи пријети несташица хране

Свијет

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп најавио преговоре: Иран упозорава на "опасне посљедице"

4 ч

0
Пожар у рафинерији нафте у Аустралији

Свијет

Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива

4 ч

0

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

