Туриста преварен на познатој плажи: Кебаб платио 3.300 КМ

Бразилска полиција ухапсила је мушкарца у Рио де Жанеиро након што је британски туриста преварен и за обични кебаб на плажи Копакабана платио чак 1.500 фунти (3.300 КМ), умјесто 1,5 фунту (3,3 КМ).
Према наводима истраге, осумњичени и његов саучесник манипулисали су ПОС терминалом како би увећали износ рачуна за чак хиљаду пута. Туриста је, несвјесан преваре, платио око 10.000 бразилских реала, што одговара поменутом износу у британској валути.
Ово није изолован случај у популарном туристичком подручју. У посљедњим мјесецима забиљежени су и други инциденти, укључујући случајеве у којима су туристима из Аргентине наплаћивани екстремно високи износи за пиће и храну на плажама КопаКабане и Ипанеме.
Локална туристичка полиција саопштила је да интензивно ради на сузбијању оваквих превара, али да недостатак контроле на плажама доприноси стварању “неуређеног” амбијента који преварантима олакшава дјеловање.
И поред ових случајева, Рио де Жанеиро и даље биљежи велики број туриста, а Бразил је у посљедње вријеме забиљежио рекордан број посјета захваљујући снажној туристичкој понуди и великим догађајима на својим плажама, наводи Гуардиан.
