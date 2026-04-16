Logo
Large banner

Страх од затварања Ормуског мореуза: Овој земљи пријети несташица хране

Аутор:

АТВ
16.04.2026 09:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Велика Британија би се могла до љета суочити с несташицама одређених прехрамбених производа, и то према најцрњем сценарију који су разрадили владини званичници због могућег сукоба на Блиском истоку, пише BBC Newsnight.

Због страха да би дуготрајно затварање Ормуског мореуза могло смањити домаће залихе угљичног диоксида, могло би доћи до несташице основних намирница попут пилетине и свињетине. Угљен диоксид, наиме, користи се при клању неких животиња те у конзервирању хране.

Високи владин извор рекао је за BBC Newsnight како је ријеч о планирању за најгори могући сценариј "у којем све пође по злу".

Такав сценариј укључивао би затварање Ормуског мореуза током љета и истовремене поремећаје у домаћој опскрби угљен диоксидом.

Исти је извор нагласио да се ради искључиво о планирању за најцрњи сценариј, а не о предвиђању онога што ће се догодити. Планирање не сугерише да ће доћи до несташице кључних залиха хране.

Информацију је извијестио The Times, а информацију је потом потврдио и BBC Newsnight.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Храна

несташица

Велика Британија

Ормуски мореуз

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner