Казна до 1.200 евра због грешке у Грчкој: Ево колико тачно смијете боравити

16.04.2026 07:21

Држављани Србије, која не припада земљама Шенгена, у Грчкој, као и свим осталим земљама ове зоне, могу боравити непрекидно или током више одлазака 90 дана у периоду посљедњих 180 дана (шест мјесеци).

Али, уколико останете дуже од 90 дана без визе или боравишне дозволе, можете добити казну или забрану уласка у Шенген зону. Ово су сва правила, као и начин како можете израчунати колико вам је остало дана боравка уз помоћ „шенгенског калкулатора”.

Такође, и за власнике некретнина у Грчкој важи исто правило - посједовање некретнине не продужава боравак власника само по себи. Зато је потребно редовно водити рачуна о данима боравка. Увијек провјеравајте посљедњих 180 дана, а не датум првог уласка у Грчку, чак и ако сте више пута излазили и улазили.

Период од 180 дана се приликом сваког сљедећег путовања гледа уназад, тј. уназад од датума вашег сљедећег планираног уласка у Грчку, истиче портал Грчка инфо. Најбоље је да избројите колико сте дана провели у Грчкој у посљедњих 180 и знаћете да ли вам је остао неки дан за боравак или није. Такође, имајте у виду да је период од 180 дана „клизни”, тако да се за било који датум увијек провјерава тих посљедњих 180 дана.

Шенгенски калкулатор

Туристи који остају дуже и власници станова у Грчкој често су збуњени овим правилом и нису сигурни како да израчунају када најкасније треба да изађу из земље. Од помоћи ће вам бити „шенгенски калкулатор” којем можете приступити путем интернета.

У поља уносите датуме уласка у Грчку након чега ће вам калкулатор израчунати преостали број дана који можете провести у Грчкој или било којој другој земљи Шенгена. Ако сте више пута улазили у Грчку, унесите све датуме уласка хронолошким редом.

Како на граници знају колико сте дуго били у Грчкој?

Прекорачени боравак никада не остаје непримијећен. На пасошу ћете добити печат при уласку и изласку из земље, а систем ће службеницима на граничном прелазу показати колико дуго сте боравили у Грчкој.

Намјерно или ненамјерно, прекорачење боравка не остаје некажњено, а казна може бити депортација или чак забрана уласка у Шенген зону на одређено вријеме. Конкретно у Грчкој, казне за прекорачење 90-дневног периода крећу се од 600 до 1.200 евра.

Ако нисте у могућности да изађете из Грчке прије истека 90 дана и желите да се пријавите за продужење боравка, морате контактирати најближи Биро за странце најмање двије седмице раније.

Важно упозорење

Такође, имајте у виду да правило 90/180 дана важи за све земље шенгенске зоне. То значи да се дани проведени у Грчкој рачунају заједно са боравком у другим државама Шенгена.

Три боравишне дозволе у Грчкој

Држављани Србије могу боравити у Грчкој на три основна начина:

  • Краткорочни боравак (до 90 дана у периоду од шест мјесеци) – без визе.
  • Привремени боравак (дужи од 90 дана, краћи од пет година) – посао, студије, инвестиције.
  • Стални боравак и држављанство (послије пет до седам година легалног боравка).

Уколико планирате боравак дужи од три мјесеца, неопходно је поднијети захтјев за националну визу (Д) у Амбасади Грчке у Београду.

