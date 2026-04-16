Мрави одговорни за неколико саобраћајних несрећа у Њемачкој

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Карлсруеу, на југозападу Њемачке, колонија мрава изазвала је неколико саобраћајних несрећа.
На раскрсници са више трака семафор је више пута отказивао, а збрка у саобраћају довела је до двије несреће у којима је више особа лакше повријеђено, преноси „Шпигл” (Spiegel).
Градска служба за нискоградњу на крају је открила узрок проблема - мраве у контролној кутији семафора, саопштио је портпарол града. Кутија ће бити очишћена и додатно запечаћена, наводи лист.
За сада није познато о којој врсти мрава се ради. У почетку се сумњало да је ријеч о инвазивној врсти, међутим, градска служба за нискоградњу саопштила је да се „врло вјероватно” не ради о врсти Tapinoma magnum (великим жљездастим мравима), која је од 2009. године присутна на више локација у југозападној Њемачкој.
Фудбал
Спектакл у Њемачкој: Седам голова, црвени картон и Бајерн у полуфиналу Лиге шампиона
У граду Келу, на западу Њемачке, ова врста је изазивала прекиде у снабдијевању електричном енергијом и интернетом, а продирали су и у стамбене објекте. Њене суперколоније могу бројати стотине хиљада до милиона јединки.
Град Карлсруе је прошле године први пут погођен инвазивном врстом Lasius neglectus (заборављени вртни мрав), када су се становници жалили на најезде мрава на терасама, улицама, дрвећу и контејнерима. Инвазивне врсте мрава све су присутније у Њемачкој, у Келу оштећују стазе и зидове и изазивају прекиде у снабдијевању струјом и интернетом, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
9 ч0
Свијет
10 ч0
Савјети
10 ч0
Друштво
10 ч3
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
38
08
31
08
24
08
19
08
19
Тренутно на програму