Огласила се Бијела кућа: Гдје би могли бити нови преговори САД-а и Ирана?

15.04.2026 21:16

Наредна рунда преговора између САД и Ирана највјероватније ће бити одржана у Исламабаду, рекла је портпаролка Бијеле куће Kеролајн Ливит.

Како је навела, још ништа није званично, али америчка администрација гаји оптимизам у вези са изгледима за договор.

Додала је да би наставак преговора био у Исламабаду као и прошли пут.

Портпаролка је одбацила наводе о продужењу прекида ватре.

- Видјела сам опет неке лоше извјештаје да смо формално затражили продужење прекида ватре. То није истина, у овом тренутку смо и даље веома ангажовани у овим преговорима - рекла је Ливитова.

