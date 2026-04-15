Огласила се Бијела кућа: Гдје би могли бити нови преговори САД-а и Ирана?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Наредна рунда преговора између САД и Ирана највјероватније ће бити одржана у Исламабаду, рекла је портпаролка Бијеле куће Kеролајн Ливит.
Како је навела, још ништа није званично, али америчка администрација гаји оптимизам у вези са изгледима за договор.
Додала је да би наставак преговора био у Исламабаду као и прошли пут.
Портпаролка је одбацила наводе о продужењу прекида ватре.
- Видјела сам опет неке лоше извјештаје да смо формално затражили продужење прекида ватре. То није истина, у овом тренутку смо и даље веома ангажовани у овим преговорима - рекла је Ливитова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
45
22
41
22
31
22
24
Тренутно на програму