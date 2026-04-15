Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

15.04.2026 20:08

У вишедневној олуји, праћеној обилним кишама на сјеверозападу Хаитија и сусједне Доминиканске Републике, смртно је страдало 16 људи, саопштиле су локалне службе цивилне заштите.

Најмање 12 људи погинуло је на сјеверу Хаитија у поплавама у заједницама у Порт де Преу, Сен Лују ди Нору и Анс а Фолеру, објавио је локални лист "Нувелист".

Четири особе страдале су у Доминиканској Републици, која дијели карипско острво са Хаитијем, преносе локални медији.

Доминиканске власти саопштиле су да је више од 30.000 људи било приморано да напусти своје домове и да се очекује да ће кише поново јачати током викенда.

У оближњој америчкој територији Порторику власти су позвале становнике да избјегавају поплављене ауто-путеве јер се очекује наставак снажних падавина, преноси Срна.

