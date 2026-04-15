Потврђено: Путин путује у Индију!

15.04.2026 19:11

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин присуствоваће самиту БРИКС-а у Индији касније ове године, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

За сада званично нису објављени датуми одржавања самита, али је извор из Владе Индије рекао раније агенцији ТАСС да су одабрани 12. и 13. септембар.

"Предсједник Путин је у сталном контакту и сталном дијалогу са лидерима земаља Персијског залива, са предсједником Ирана, са Израелцима. У контакту смо са Вашингтоном, имамо одређене канале комуникације", рекао је Песков.

Он је додао да то даје могућност Москви да изрази свој став и да позове на мир за све, а преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Владимир Путин

Русија

Индија

БРИКС

