Кошарац: Русија одобрила увоз јабука и крушака из Републике Српске

15.04.2026 13:21

Сташа Кошарац
Руска Федерација одобрила је увоз јабука и крушака из Републике Српске на руско тржиште, почевши од овог мјесеца, саопштио је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

"Изузетно охрабрујућа вијест из пријатељске Руске Федерације", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Кошарац је навео да се одобрење односи на "Биоплод" из Козарске Дубице, које ће моћи да извезе 200 тона крушке,"Фрут еко" из Градишке - 480 тона јабуке, "Агроимпекс нова" из Бањалуке - 3.500 тона јабуке и 800 тона крушке.

"На основу информација Управе БиХ за заштиту здравља биља у вези са предузетим мјерама ради усклађивања са међународним и руским фитосанитарним захтјевима, руска страна је оцијенила могућим да, уз гаранције Управе, дозволи увоз јабука и крушака из бербе 2025. године, почевши од 8. априла", рекао је Кошарац.

Он је додао да руска страна очекује да се прије отпреме изврши фитосанитарна контрола производних локација ових предузећа, с циљем осигурања континуираног снабдијевања тржишта Руске Федерације карантинским производима из бербе 2026. године.

