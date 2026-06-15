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Ово је Марија која је погинула током скока банџијем: Њена посљедња слика на Инстаграму изазива језу

15.06.2026 11:03

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Марија Едуарда Родригез
Фото: Instagram

Студенткиња Марија Едуарда Родригез (21) погинула је током скока банџијем у Сао Паолу у Бразилу јер су инструктори заборавили да је вежу сигурносним појасом.

Снимак њеног пада са 40 метара почео је да се шири друштвеним мрежама. На њему се види како Марија носи кацигу и појас око струка са конопцем, за који се испоставило да није био причвршћен за мост.

Студенткиња Марија Едуарда Родригез (21) погинула је током скока банџијем у Сао Паолу у Бразилу јер су инструктори заборавили да је вежу сигурносним појасом.

Снимак њеног пада са 40 метара почео је да се шири друштвеним мрежама. На њему се види како Марија носи кацигу и појас око струка са конопцем, за који се испоставило да није био причвршћен за мост.

С обзиром на то да Марија није била везана, она је пала с 40 метара висине и на месту остала мртва.

Бразилска полиција је након стравичне трагедије саопштила да су двојица мушкарца одмах побегла с мјеста несреће када су схватили да дјевојка није била везана.

"Конопац, људи конопац", чује се како узнемирени туристи вичу када су схватили да она није била везана.

Укупно је шест особа ухапшено након што су хеликоптером лоциране двије особе које су побјегле у шуму.

Троје ухапшених на лицу мјеста оптужено је за убиство, пренео је Г1.

Само неколико тренутака прије него што је пала и погинула, Марија је објавила на свом Инстаграму слику наруквица за скакање и моста "Скелетон".

"Ко је био луд да ми је дозволио да скочим са моста?", написала је она испод фотографије.

Полиција је касније саопштила да особе које су ухапшене нису имале лиценцу за банџи џампинг и да нису имали дозволу да организују скокове с моста "Скелетон".

Након трагедије, чланови породице и пријатељи почели су да се на друштвеним мрежама опраштају од ње.

"Још не могу да вјерујем, толико те волим да те никада нећу заборавити. Заувијек ћу памтити наше шале, принцезо наша", пише у једној од објава на мрежама.

(телеграф)

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Тагови :

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