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Трагедија у Русији: Једна особа погинула у експлозији аутомобил-бомбе

Аутор:

АТВ
09.06.2026 10:12

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Најмање једна особа је погинула у експлозији аутомобил-бомбе, у граду Балашиха у близини Москве, саопштила је Руска истражна комисија.

"Аутомобил `бе-ем-ве икс три` дигнут је у ваздух док је пролазио поред стамбене зграде у улици Колдунова у Авијацијском округу Балашихе јутрос око 5.30 часова", наводи се у саопштењу.

Из Комисије истичу да је у експлозији возач задобио вишеструке повреде усљед чега је преминуо на лицу мјеста.

Главно истражно од‌јељење Руске истражне комисије у Московској области покренуло је кривичну истрагу о експлозији аутомобил-бомбе, пренио је ТАСС.

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"Истражиоци и форензички стручњаци, заједно са детективима, налазе се на лицу мјеста. Биће спроведен низ потребних форензичких испитивања, укључујући медицинску и анализу експлозива", навео је истражни орган.

/СРНА/

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Подијели:

Тагови :

Русија

Експлозија

трагедија

Бомба

Аутомобил

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