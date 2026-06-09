Трагедија у Русији: Једна особа погинула у експлозији аутомобил-бомбе

Аутор:АТВ
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Најмање једна особа је погинула у експлозији аутомобил-бомбе, у граду Балашиха у близини Москве, саопштила је Руска истражна комисија.
"Аутомобил `бе-ем-ве икс три` дигнут је у ваздух док је пролазио поред стамбене зграде у улици Колдунова у Авијацијском округу Балашихе јутрос око 5.30 часова", наводи се у саопштењу.
Из Комисије истичу да је у експлозији возач задобио вишеструке повреде усљед чега је преминуо на лицу мјеста.
Главно истражно одјељење Руске истражне комисије у Московској области покренуло је кривичну истрагу о експлозији аутомобил-бомбе, пренио је ТАСС.
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"Истражиоци и форензички стручњаци, заједно са детективима, налазе се на лицу мјеста. Биће спроведен низ потребних форензичких испитивања, укључујући медицинску и анализу експлозива", навео је истражни орган.
/СРНА/
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