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Секс-скандал тресе Хаг: Суспендован главни тужилац

Аутор:

АТВ
09.06.2026 08:52

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Карим Кан, тужилац Међународног кривичног суда, гледа горе прије конференције за новинаре у Хагу, Холандија, 3. јула 2023. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong, File)

Главни тужилац Међународног кривичног суда Карим Кан суспендован је са дужности због оптужби да је сексуално узнемиравао најближу сарадницу.

Канова суспензија долази након 18-мјесечне истраге. Он се сумњичи да је више пута сексуално узнемиравао запослену у Међународном, кривичном суду.

"Он је имао сексуални контакт без пристанка са помоћницом у својој канцеларији и приватној резиденцији", наводи се у извјештају Канцеларије за унутрашње надзорне службе УН у коју је имала увид агенција АП.

Канови адвокати су саопштили да је одлука о његовој суспензији "незаконита, процедурално неправедна и да није поткрепљена доказима".

Оптужбе против Кана су први пут пријављене независном надзорном органу суда прије више од две године.

Неименовани извори су раније рекли Ројтерсу да је извјештај истражитеља УН утврдио "чињеничну основу" за оптужбе за сексуално недолично понашање.

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Кан је више пута негирао било какво незаконито поступање, те поднио оставку у мају 2025. године док чека исход истраге.

Против Кана нису поднесене кривичне пријаве.

Кан, који је главни тужилац од 2021. године, издао је налоге за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и руског предсједника Владимира Путина.

САД су повећале притисак на суд, посебно због налога за хапшење Нетанјахуа, уводећи санкције особљу и судијама.

Док се 125 држава, укључујући све чланице ЕУ, придружило суду, САД, Русија и Израел нису.

/СРНА/

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Тагови :

Хаг

суспензија

тужилац

Карим Кан

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