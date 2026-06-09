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Трамп: Споразум са Ираном могућ у наредним данима

Аутор:

АТВ
09.06.2026 07:24

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да би у наредних неколико дана могао да представи приједлог споразума са Ираном, наводећи да преговори "иду веома добро".

Говорећи новинарима након праћења финала НБА лиге у Њујорку, Трамп је рекао да вјерује да је могуће да се у скорој будућности постигне договор са Техераном, пренио је Скај њуз.

Коментаришући најновије сукобе између Израела и Ирана, Трамп је навео да је израелски премијер Бењамин Нетанијаху одговорио на претходне догађаје, али је додао да су се "обје стране сложиле" да обуставе даљу ескалацију.

Такође је оцијенио да би Ормуски мореуз могао поново да буде отворен за пловидбу у наредна два до три дана.

Говорећи о америчком војном хеликоптеру АХ-64 Апач који се срушио у близини Ормуског мореуза, Трамп је рекао да су чланови посаде безбједни и да су добро, преноси Танјуг.

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Тагови :

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