Ајкула напала жену: Појавио се снимак који леди крв у жилама

Аутор:АТВ
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Жена тридесетих година задобила је данас тешке повреде руке и ноге након напада ајкуле на плажи Куџи у источном дијелу Сиднеја и налази се у критичном стању.
Хитне службе су интервенисале непосредно прије 11 часова по локалном времену, након што су грађани из воде извукли повређену жену, пренио је АБЦ.
На лицу места јој је пружена помоћ, а потом је транспортована у болницу.
Свједоци су навели да се напад догодио током купања већег броја људи у мору.
Новинар АБЦ-ја рекао је да је чуо врисак који је одјекнуо плажом, након чега су се огласила упозорења на присуство ајкуле.
@dailytelegraph Lifeguards and beachgoers sprang into action after a 35-year-old woman was bitten by a suspected great white at Coogee Beach. She suffered serious leg and arm injuries. Click on the story link in our bio for the latest. #DTTV #shark #sharkattack #Coogee #Sydney ♬ original sound - The Daily Telegraph
Према његовим ријечима, жену су из воде извукли мушкарац у спасилачком чамцу за сурфере и веслач
Током интервенције, водени скутери су патролирали подручјем у потрази за ајкулом, док су власти успоставиле безбједносне зоне и затвориле плажу Куџи, као и друге плаже на подручју општине Рандвик.
Иако још није потврђена врста ајкуле, локалне власти су саопштиле да је ајкула, како вјерују, дугачка три до четири метра, наводи "Гардијан".
(б92)
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