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Лудница у Даласу: Египат пеналима до осмине финала

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:59

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Египат - Аустралија
Фото: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Фудбалска репрезентација Египта пласирала се у осмину финала Свјетског првенства након што је у Даласу савладала Аустралију послије бољег извођења пенала, у којим је било 4:2. Претходно је резултат након продужетака био 1:1.

Тако је Египат постао нови учесник осмине финала, а тамо сада чека побједника утакмице Аргентина - Зеленортска Острва, која почиње у поноћ.

Аустралијанци су били опаснији у уводним минутима утакмице и Египћане је спасила пречка у 5. минуту, када је Волпато погодио пречку.

Ипак, први до гола стиже Египат, који у 13. минуту преко Ашура долази до предности од 1:0. Хафез је убацио са десне стране, а Ашур је био неометан испред Бичаа те га рутински савладао главом.

Након тога није било узбуђења до краја првог полувремена и на паузу се отишло с водством Египта.

Међутим, оно није дуго трајало у другом полувремену, иако је Египат могао и до другог гола већ у 46. минуту. Тада је Мармуш изашао сам пред Бича, али је шутирао поред гола.

У 55. минуту Аустралија поравнава на 1:1. Онил је тада убацио са лијеве стране, а Хану је матирао свог голмана и донио изједначење Аустралији.

Услиједило је дуго затишје и трајало је до судијске надокнаде, када Египат пропушта двије шансе да дође до побједе.

Рабиа је 94. минуту шутирао главом, а Бич је сјајно одбранио, да би минут касније поново Рабиа могао донијети побједу Египту, али је његов шут након сјајног додавања Салаха изблокиран.

Услиједили су продужеци, у којим није било голова па је побједник морао бити одлучен извођењем једанаестераца.

Сутар је промашио одмах у првој серији за Аустралију, док је Сабер био сигуран за вођство Египта од 1:0 у распуцавању са бијеле тачке.

У другој серији су погађали Ирвин и Рабиа, а у трећој Мабил погађа за Аустралију те Салах изводи мајсторску "паненку" и задржава у вођству Египат (3:2).

Потом је Херингтон промашио за Аустралију и Египту је само један гол требао за побједу, а до њега је и стигао. Стријелац за коначних 4:2 у пеналима је био Хосам Абделмагид.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Египат

Аустралија

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