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Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:11

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Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је фудбалском клубу Борац први вијек постојања, уз велике жеље.

"Као што Врбас тече кроз Бањалуку, тако и Борац тече кроз њен идентитет. Мијењале су се државе, времена и генерације, али је Борац остао симбол града и непоколебљивог крајишког духа", рекао је Додик и додао:

"Срећан ти 100. рођендан, Борче! Нека наредни вијек донесе још много побједа, трофеја и разлога да Бањалука и Република Српска буду поносне на свој клуб. Ај, Борац!".

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Тагови :

Милорад Додик

ФК Борац

100 година постојања ФК Борац

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