Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је фудбалском клубу Борац први вијек постојања, уз велике жеље.
"Као што Врбас тече кроз Бањалуку, тако и Борац тече кроз њен идентитет. Мијењале су се државе, времена и генерације, али је Борац остао симбол града и непоколебљивог крајишког духа", рекао је Додик и додао:
"Срећан ти 100. рођендан, Борче! Нека наредни вијек донесе још много побједа, трофеја и разлога да Бањалука и Република Српска буду поносне на свој клуб. Ај, Борац!".
Као што Врбас тече кроз Бањалуку, тако и Борац тече кроз њен идентитет. Мијењале су се државе, времена и генерације, али је Борац остао симбол града и непоколебљивог крајишког духа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 3, 2026
Срећан ти 100. рођендан, Борче! Нека наредни вијек донесе још много побједа, трофеја и разлога да… pic.twitter.com/HlymQplOKA
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