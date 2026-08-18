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У Невесињу активна два пожара: Куће нису угрожене

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 18:16

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Пожар Невесиње
Фото: АТВ

Ватрогасци у Невесињу гасе пожар на подручју села Плужине и Морине, а стамбени објекти нису угрожени, изјавио је Срни командир невесињских ватрогасаца Мирослав Јонлија.

"Ватрогасцима на том терену помажу и припадници Оружаних снага БиХ из Билеће", навео је Јонлија.

Он је додао да је активан и други пожар у неприступачном дијелу села Горња Бијења, гдје шумари гасе ватру.

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Тагови :

пожар

Невесиње

Мирослав Јонлија

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