У Невесињу активна два пожара: Куће нису угрожене

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци у Невесињу гасе пожар на подручју села Плужине и Морине, а стамбени објекти нису угрожени, изјавио је Срни командир невесињских ватрогасаца Мирослав Јонлија.
"Ватрогасцима на том терену помажу и припадници Оружаних снага БиХ из Билеће", навео је Јонлија.
Он је додао да је активан и други пожар у неприступачном дијелу села Горња Бијења, гдје шумари гасе ватру.
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