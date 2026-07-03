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Испали од Парагваја: Нагелсман више није селектор Њемачке

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 11:03

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Испали од Парагваја: Нагелсман више није селектор Њемачке
Фото: Tanjug / AP / Martin Meissner

Само четири дана након испадања Њемачке у шеснаестини финала Свјетског првенства од Парагваја, Јулијан Нагелсман поднио је оставку на мјесто селектора "Елфа", преносе њемачки медији.

Према писању листа Билд и телевизије Скај, Нагелсман, који је имао уговор до љета 2028. године, пристао је на захтјев Њемачког фудбалског савеза (ДФБ) да напусти функцију коју је обављао од септембра 2023. године.

Одлука је донесена након тросатног састанка на којем су анализирани разлози новог неуспјеха њемачке репрезентације. Састанку су, уз Нагелсмана, присуствовали предсједник ДФБ-а Бернд Нојендорф, директор Андреас Ретиг, спортски директор Руди Фелер и предсједник Бундеслиге Ханс-Јоахим Вацке.

Нагелсман је Њемачку водио на 37 утакмица те остварио учинак од 23 побједе, шест ремија и осам пораза, уз гол-разлику 90:43.

Вијест је први објавио Билд, а потом је потврдио и познати фудбалски инсајдер Фабрицио Романо.

Клоп први кандидат

Њемачки медији наводе да ће потрага за новим селектором почети одмах, а главни кандидат је Јирген Клоп.

Легендарни њемачки стручњак остварио је велике успјехе водећи Мајнц, Борусију Дортмунд и Ливерпул, с којим је освојио Лигу шампиона и прекинуо 30-годишњи пост клуба до титуле првака Енглеске.

Од почетка 2025. године Клоп обавља функцију глобалног директора фудбалских операција компаније Ред Бул, због чега остаје питање хоће ли прихватити позив Њемачког фудбалског савеза.

Онога ко сједне на клупу Њемачке очекује изузетно тежак задатак, јер је четвороструки свјетски првак посљедњих година доживио низ великих разочарења – испадање у групној фази Свјетских првенстава 2018. и 2022. године те елиминацију у шеснаестини финала Мундијала 2026. након пораза од Парагваја послије извођења пенала, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јулијан Нагелсман

Њемачка

Свјетско првенство 2026

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