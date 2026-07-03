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Утакмица БиХ-САД најгледанији ТВ пренос у историји фудбала у Америци

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 10:18

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Утакмица БиХ-САД најгледанији ТВ пренос у историји фудбала у Америци
Фото: Tanjug / AP / Martin Meissner

Иако је репрезентација Босне и Херцеговине завршила наступ на Свјетском првенству поразом од Сједињених Америчких Држава, утакмица је ушла у историју.

Америчка телевизијска кућа Фокс Спортс објавила је да је дуел осмине финала између САД-а и Босне и Херцеговине постао најгледанији фудбалски ТВ пренос на енглеском језику у историји Сједињених Америчких Држава.

Према прелиминарним подацима, утакмицу је пратило чак 24,5 милиона гледалаца, док је у једном тренутку пренос достигао врхунац од импресивних 31,8 милиона гледалаца.

Из Фокс Спортса поручили су да је ријеч о рекорду свих времена за пренос фудбала утакмице на енглеском језику у САД-у, чиме је сусрет против Босне и Херцеговине ушао у историјске књиге.

Великом интересовању допринијела је чињеница да је ријеч о нокаут фази Свјетског првенства, али и одличним наступима америчке репрезентације, која је побједом над Босном и Херцеговином изборила пласман у осмину финала.

Без обзира на резултат, репрезентација Босне и Херцеговине била је дио догађаја који је поставио нови историјски рекорд гледаности америчке телевизије када је ријеч о фудбалским преносима, пише Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Босна и Херцеговина

Сједињене Америчке Државе

Фудбал утакмица

Свјетско првенство 2026

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