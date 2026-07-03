Утакмица БиХ-САД најгледанији ТВ пренос у историји фудбала у Америци

Аутор:АТВ редакција
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Иако је репрезентација Босне и Херцеговине завршила наступ на Свјетском првенству поразом од Сједињених Америчких Држава, утакмица је ушла у историју.
Америчка телевизијска кућа Фокс Спортс објавила је да је дуел осмине финала између САД-а и Босне и Херцеговине постао најгледанији фудбалски ТВ пренос на енглеском језику у историји Сједињених Америчких Држава.
Према прелиминарним подацима, утакмицу је пратило чак 24,5 милиона гледалаца, док је у једном тренутку пренос достигао врхунац од импресивних 31,8 милиона гледалаца.
FOX Sports soars into the record books! 🇺🇸— FOX Sports PR (@FOXSportsPR) July 2, 2026
🏆 The MOST-WATCHED SOCCER TELECAST in English-language U.S. history 🏆
👀 Peak Audience: 31.883 M viewers 👀
Per preliminary numbers, 24.429 million viewers tuned in for the #USMNT’s @FIFAWorldCup 2026 Round of 32 victory over… pic.twitter.com/QniYs2u4Bh
Из Фокс Спортса поручили су да је ријеч о рекорду свих времена за пренос фудбала утакмице на енглеском језику у САД-у, чиме је сусрет против Босне и Херцеговине ушао у историјске књиге.
Великом интересовању допринијела је чињеница да је ријеч о нокаут фази Свјетског првенства, али и одличним наступима америчке репрезентације, која је побједом над Босном и Херцеговином изборила пласман у осмину финала.
Без обзира на резултат, репрезентација Босне и Херцеговине била је дио догађаја који је поставио нови историјски рекорд гледаности америчке телевизије када је ријеч о фудбалским преносима, пише Аваз
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