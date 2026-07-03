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Модрић се не мири с поразом, ударио на ВАР

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:48

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Лука Модрић, хрватски фудбалер
Фото: Chris Young/The Canadian Press via AP/Tanjug

Хрватска је завршила Свјетско првенство, а капитен Лука Модрић није крио разочарање послије пораза од Португала (2:1).

Иако није желио да говори о могућем опроштају од репрезентације, био је веома оштар када је коментарисао одлуке судија и употребу ВАР технологије.


"Није вријеме да сада причам о томе. Врло брзо ћете сазнати", кратко је одговорио на питање о наставку репрезентативне каријере.

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Много више емоција показао је када је говорио о спорним судијским одлукама, за које сматра да су директно утицaле на исход утакмице.


"Утакмицу можемо да подијелимо на два дијела. У првом полувремену нисмо били на свом нивоу, били смо превише повучени. У наставку смо одиграли феноменално, једну од наших најбољих утакмица. Могли смо све да ријешимо и раније, али нисмо искористили шансе. Послије тога догодиле су се ствари које су за мене невјероватне", рекао је Модрић.


Посебно се осврнуо на поништен гол Хрватске у 13. минуту судијске надокнаде.


"Судија каже да је Матановић играо лоптом, али гледали смо снимке и нигдје се не види да ју је додирнуо. Ако није играо лоптом, онда нема ни офсајда".


Највише буре изазвала је ситуација у којој је послије интервенције ВАР собе досуђен пенал за ривала, а управо је то био детаљ који је Модрић најжешће критиковао.


"Да је ситуација била обрнута, ВАР се никада не би укључио. Говорио сам још када је уведен да ми се не допада. Временом се показало да може да буде користан, али се користи погрешно или селективно, у зависности од тога против кога се игра".


Капитен Хрватске сматра да у спорној ситуацији није било елемената за најстрожу казну.


"ВАР треба да реагује само када је грешка судије стопостотно, односно 200 одсто јасна. Ако постоји било каква сива зона, нема разлога да се укључује. Ово није никакав пенал. Обојица играча се гурају, није га Влашић повукао, већ се држе и обојица падају. Због овакве ситуације не може да се досуди пенал на оваквој утакмици".


Модрић верује да његова репрезентација често трпи штету због одлука из ВАР собе.


"То ме највише нервира. Увијек иде на нашу штету. Нећемо тражити алиби у томе, али овакве одлуке одлучују судбине, мењају расположење цијеле екипе и утичу на све за шта се борите и одричете. Имамо много младих играча и тешко је када им се овако нешто догоди".


На питање да ли му је теже пао овај пораз или елиминација са Европског првенства 2008. године, одговорио је:


"Тешко је поредити. Оно из 2008. године тешко да може бити болније, али и овај пораз много боли. Такав је фудбал – побједе и порази су његов саставни дио".


Открио је и да му је посебно тешко било да види саиграче у сузама.


"Матео, Петар и остали плакали су јер нам Хрватска много значи. Живимо за сваку утакмицу и сваку победу. Када изгубите на великом такмичењу, имате осјећај да сте разочарали људе који вас подржавају. Некада је заиста тешко задржати емоције".

(Б92)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Лука Модрић

ВАР

Фудбал утакмица

Португал

Хрватска

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