Португал побиједио Хрватску на Мундијалу, велико славље, а онда незамислив шок

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Португала побиједили су Хрватску резултатом 2:1, у драматичном мечу 1/16 финала Свјетског првенства.
Португалци су у Торонту направили преокрет, а јунак је био Гонсало Рамош, који је у четвртом минуту надокнаде погодио за побједу.
Гледали смо два потпуно различита полувремена. Прво досадно и друго у ком је све "пуцало", а врхунац је била надокнада која је трајала 20 минута.
Хрватска је водила голом Ивана Перишића у 53, да би Кристијано Роналдо у 68. из пенала вратио свој тим у живот. Рамош је у надокнади донео преокрет, да би Хрвати у последњем нападу погодили, међутим, реаговао је ВАР и бацио их у очај.
Португал ће у осмини финала, 6. јула, одмјерити снаге са Шпанијом у пиринејском дербију.
Вријеме као да је умртвило ритам и оба тима, али ко је могао да претпостави да ће у четвртом минуту бити виђен једини ударац у оквир гола у првом полувремену.
Бруно је био тај који је у два наврата шутирао, али је Ливаковић био на висини задатка.
Португал је имао контролу, лопту у ногама, међутим, све се сводило на центаршутеве, без уласка у озбиљне шансе.
Хрвати су били фокусирани на одбрану и контранападе, мада је само Будимир у неколико наврата имао полуприлике.
Далићев тим је знатно отреситије и конкретније у нападу отворио наставак, а велику шансу је пропустио Ковачић.
До вођства су "ватрени" стигли у 53. минуту. Станишић је центрирао, лопта је прелетјела све у петерцу и дошла до усамљеног Перишића, који је савладао Кошту.
Убрзо је гол Матановића био поништен због офсајда, да би Леао "бомбом" уздрмао пречку на другој страни.
Све је прштало у тим моментима у Торонту. Гол је постигао и Роналдо, али је и он био поништен због недозвољене позиције.
Реаговао је Мартинес четвороструком измјеном, да би врло брзо Влашић направио глупост и начинио пенал обарањем Веиге.
Сигуран реализатор најстроже казне у 68. минуту био је Роналдо, који је шутирао право по средини гола.
Наставили су у "лудом" ритму, па су послије паузе за освјежење Хрвати неколико пута озбиљно запријетили.
Ковачић је најприје погодио стативу, да би му још једном одбранио Кошта. Голман Португала је убрзо зауставио и Матановића, који је прије тога предриблао Мендеша.
Хрватској је до краја сусрета био поништен још један гол због офсајда, да би који минут касније Мартинес извукао из игре разочараног Роналда.
Мирисало је на продужетке, међутим, Рамош није тако мислио. Леао је центрирао у четвртом минуту надокнаде, а овај поред двојице скочио и главом савладао Ливаковића.
Врхунац драме догодио се у 13. минуту надокнаде, када је ВАР поништио гол Хрватске због офсајда у ком се нашао Пашалић. Морао је и ВАР да реагује, како би се утврдило да ли је прије тога Матановић дирао лопту.
Чекало се доста за наставак сусрет, али није било реално да Хрвати стигну до још једног гола ни након више од 110 минута фудбала, преноси Б92
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