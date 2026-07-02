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Фудбалери бањалучког БСК-а у Премијер лиги

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 19:12

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Фудбалери бањалучког БСК-а у Премијер лиги
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког БСК-а играће Премијер лигу БиХ, одлучено је на сједници Другостепене комисије за лиценцирање клубова ФС БиХ, одржаној данас у Сарајеву.

"На сједници се разматрала жалба ФК ''БСК'' на Одлуку Првостепене комисије за лиценцирање клубова којом је одбијено издавање лиценце овом клубу за учешће у такмичењу WWIN лига за сезону 2026/27 у склопу Ванредне примјене система лиценцирања клубова ради уласка клубова из нижег ранга такмичења у WWIN лигу БИХ.

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ФК ''БСК'' је у жалбеном поступку доказао испуњеност инфраструктурних и финансијских критеријума, те је сходно томе Другостепена комисија за лиценцирање клубова усвојила жалбу , укинула одлуку Првостепене комисије за лиценцирање клубова, те издала лиценцу овом клубу за учешће у такмичењу WWIN лига БиХ у сезони 2026/27", објављено је на сајту ФС БиХ.

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Тагови :

ФК БСК

Премијер лига БиХ

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