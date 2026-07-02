Фудбалери бањалучког БСК-а у Премијер лиги

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког БСК-а играће Премијер лигу БиХ, одлучено је на сједници Другостепене комисије за лиценцирање клубова ФС БиХ, одржаној данас у Сарајеву.
"На сједници се разматрала жалба ФК ''БСК'' на Одлуку Првостепене комисије за лиценцирање клубова којом је одбијено издавање лиценце овом клубу за учешће у такмичењу WWIN лига за сезону 2026/27 у склопу Ванредне примјене система лиценцирања клубова ради уласка клубова из нижег ранга такмичења у WWIN лигу БИХ.
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ФК ''БСК'' је у жалбеном поступку доказао испуњеност инфраструктурних и финансијских критеријума, те је сходно томе Другостепена комисија за лиценцирање клубова усвојила жалбу , укинула одлуку Првостепене комисије за лиценцирање клубова, те издала лиценцу овом клубу за учешће у такмичењу WWIN лига БиХ у сезони 2026/27", објављено је на сајту ФС БиХ.
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